Confprofessioni: “Manovra deludente, unico obiettivo fare cassa”

“Ci rimane l’amaro in bocca per una manovra che ha come unico obiettivo quello di ‘fare cassa’, mettendo le mani nelle tasche dei liberi professionisti”. Così Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, manifestando la propria delusione per le indicazioni contenute nelle prossima legge di bilancio.

Nel suo intervento al congresso nazionale, Stella ha ricordato la mancata promessa, fatta dal precedente governo, di estendere “il regime della flat tax ai professionisti con compensi fino a 100.000 euro”. Secondo la Confederazione, i liberi professionisti – che rappresentano il 6% degli occupati in Italia e il 27% del lavoro indipendente – non si sentono “compresi dalla politica”.

Confprofessioni ha inoltre chiesto al governo di aprire un confronto su temi come l’equo compenso, l’estensione della flat tax a coloro che lavorano in forma associata e l’accesso a misure come industria 4.0. Ciò permetterebbe una crescita di un settore, che, secondo le stime della Confederazione, muove un giro di affari di 211 miliardi l’anno. Intanto Confprofessioni lancia BeProf, la prima piattaforma digitale per i liberi professionisti. Welfare, tutele sanitarie, credito più facile, digital evolution, ottimizzazione dello studio professionale, formazione e aggiornamento, networking e tanto altro ancora. Tutto in un’unica app. (ITALPRESS)