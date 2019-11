Dal credito sportivo 10 milioni per gli impianti nelle zone alluvionate

L’Istituto per il Credito Sportivo in soccorso delle zone alluvionate. A seguito degli eccezionali eventi meteorologici delle ultime settimane, per i quali il Consiglio di Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato d’emergenza in diverse aree del Paese, l’Ics ha infatti deciso di mettere a disposizione dei Comuni colpiti un plafond di 10 milioni di euro a tasso zero, finalizzati alla riqualificazione degli impianti sportivi danneggiati.

“Questi importanti strumenti agevolativi – ha commentato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora – che nascono per dare un decisivo impulso alla crescita quantitativa e qualitativa del patrimonio impiantistico italiano, saranno utilizzati in questa specifica circostanza per sostenere concretamente la ricostruzione delle infrastrutture sportive e contribuire alla ‘rinascita’ dei territori colpiti dalle calamità naturali di questi giorni”.

“Dopo i recenti eventi meteorologici così gravemente impattanti in alcuni territori del nostro Paese – sono invece le parole di Andrea Abodi, presidente dell’Ics – sono fondamentali la tempestività degli interventi e l’utilità delle misure che il Credito Sportivo mette a disposizione delle comunità colpite. Questo impegno rappresenta il ‘cuore’ della nostra missione pubblica di banca sociale per lo sviluppo sostenibile, attraverso lo sport e la cultura”. (ITALPRESS)