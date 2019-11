frana a pochi chilometri da Savona ha fatto crollare un viadotto della A6 Torino-Savona in direzione del capoluogo piemontese. A quanto si apprende dalla società di gestione, il Unaa pochi chilometri daha fatto crollare unin direzione del capoluogo piemontese. A quanto si apprende dalla società di gestione, il crollo sarebbe dovuto a una frana che ha travolto l’impalcato, mentre i piloni risultano ancora integri. In quel tratto l’autostrada procede con carreggiate separate.

Frana fa crollare viadotto della A6, nessun ferito

Non ci sono vittime o feriti, un pullman si sarebbe fermato a pochi metri dal luogo del crollo. Il crollo è avvenuto altezza di Madonna del Monte. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco per la verifica di eventuali auto coinvolte.

Partito da Genova un elicottero del servizio 118 per perlustrare la zona. In base a una prima analisi, ancora tutta da confermare, potrebbe esserci una connessione tra l’accaduto e una frana che si era riversata parzialmente sul viadotto. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e l’assessore Giampedrone sono già in Prefettura a Savona per seguire gli sviluppi degli accertamenti.

(ITALPRESS).