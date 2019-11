Kristoffersen vince slalom Levi, Moelgg decimo

LEVI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – Henrik Kristoffersen torna alla vittoria, la prima stagionale dopo un deludente gigante inaugurale. Il norvegese fa suo lo slalom di Levi, rimontando il francese Clement Noel a seguito di una prima manche dominata dal francese. Sotto una nevicata torrenziale e temperature piuttosto basse, il classe 1994 di Lørenskog mette a referto una seconda manche praticamente perfetta a differenza dei rivali. Per Noel qualche sbavatura importante all’ingresso del muro, inutile il tentativo di rimonta finale che accorcia solamente il gap a 9 centesimi. Completa il podio finlandese Daniel Yule, a 18 centesimi dalla testa e pulito nella sua azione. Fuori dai primi tre invece il connazionale Ramon Zenhaeusern, anche lui poco preciso e condizionato da una pista deteriorata rispetto all’avvio di manche. Rammarico e rimpianti per Dave Ryding dopo il sorprendente secondo tempo nella prima manche: il britannico perde la linea ed esce di pista a qualche porta dal traguardo. Positivo il bilancio italiano. Manfred Moelgg chiude in top-10 (decimo a +0″98) nonostante una seconda prova a ribasso, viziata da qualche disattenzione sul muro: “Speravo di salire sul podio, ma va bene così – ha affermato – Nella seconda manche ho perso un po’ il ritmo nella parte finale, ma sono molto contento della sciata che ho espresso”.Infine merita menzione la prestazione di Alex Vinatzer, classe 1999 di Bolzano che rappresenta il futuro del movimento tricolore. Per lui il miglior piazzamento in carriera che equivale ad un dodicesimo posto, oltre ad una buona dose di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti.(ITALPRESS).