L’Inter risponde alla Juve, Torino travolto 3-0

espugnando l’Olimpico Grande Torino per 0-3. Niente da fare per la squadra allenata da Mazzarri, in affanno già dalle prime battute. Il match per i padroni di casa si mette in salita sin da subito con l’infortunio die il vantaggio firmato dal solito Lautaro Martinez al 12′, scattato sul filo del fuorigioco sul suggerimento di testa di Vecino.