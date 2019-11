Nicoletta Romanoff ha spostato Federico Alverà “E abbiamo detto sì”

Nicoletta Romanoff ha sposato il suo Federico Alverà. A dare l’annuncio ufficiale è stata la stessa attrice tramite i profili social. “E abbiamo detto sì”, scrive.

Fiori d’arancio dunque per l’attrice Nicoletta Romanoff e l’allenatore di rugby Federico Alverà. La coppia, legata da due anni, si è sposata il 13 novembre in gran segreto a Bolgheri, in Toscana.

Sui social arriva l’annuncio a sorpresa. Nel post su Instagram che ha reso pubblica la notizia, l’attrice ha scritto “And we said yes” (E abbiamo detto sì) a commento di una foto che ritrae lo sposo e la sposa all’uscita dalla chiesa.

Il post Instagram di Nicoletta ha raccolto in pochi minuti centinaia di like e commenti di auguri. Non sono mancati quelli di colleghi e personaggi famosi come Elena Santarelli, Cristiana Capotondi, Camilla Filippi, Justine Mattera.

Visualizza questo post su Instagram AND WE SAID YES 🍇❤️ #alveroff Un post condiviso da Nicoletta Romanoff (@nicolettaromanoff) in data: 23 Nov 2019 alle ore 6:04 PST

Un anno e mezzo fa la coppia aveva avuto la prima figlia, Anna. Una nascita che aveva reso Nicoletta mamma per la quarta volta. L’attrice ha infatti avuto Francesco e Gabriele dal primo marito, il produttore Federico Scardamaglia, e Maria, dal collega Giorgio Pasotti, al quale è rimasta legata fino al 2016.

Per il secondo matrimonio con Federico Alverà Nicoletta Romanoff ha scelto un abito molto romantico. Bustino e gonna ampia in tulle, capelli raccolti e una coroncina di fiori in testa. Lo sposo ha invece optato per un completo blu e una cravatta rossa.