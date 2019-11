Palermo, installata la “panchina rossa” simbolo contro il femminicidio

Installata a Palermo, alla presenza del sindaco Leoluca Orlano, la “panchina rossa“, simbolo permanente per la difesa dei diritti delle donne contro il femminicidio.

“Siamo qui per dire sì alla gioia e all’amore e per dire no all’individualismo egoista e a logiche soffocanti di gruppo. ‘Io sono persona, noi siamo comunità’: è esattamente questa la visione della città che in questo momento dice no alla violenza sulle donne e contro le donne, e lo fa ricordando le tante donne vittime di violenza, quelle note e quelle – tantissime – sconosciute che invitiamo a denunciare e a unirsi a tutti noi perché non sono sole”.

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando in occasione dell’inaugurazione della “panchina rossa”, installata in piazza XIII Vittime come simbolo permanente per la difesa dei diritti delle donne contro il femminicidio e in segno di adesione alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre domani. All’iniziativa, organizzata dal Comitato XIII Vittime e dall’Associazione Retake Palermo, hanno partecipato, tra gli altri, anche il vice sindaco Fabio Giambrone e l’assessora Giovanna Marano.