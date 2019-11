Van Basten nella bufera per espressione nazista in tv

al centro di una duraper un fuorionda in Olanda. L’ex attaccante, in diretta televisiva per commentare la gara dell’Ajax contro l’Heracles alla Johan Cruijff Arena, come riportato dai maggiori quotidiani olandesi, ad un certo punto si è lasciato sfuggire ““. E’ accaduto al termine dell’intervista dell’allenatore tedesco Frank Wormuth alla guida dell’Heracles.