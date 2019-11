Vasco Rossi contro i politici “Ignoranza, egoismo e qualunquismo”

Vasco Rossi si scaglia contro i politici in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il cantante non le manda a dire, sia per i vertici al timone degli Stati Uniti, che per i politici alla guida dell’Italia.

“Da Obama a Trump è stata una bella caduta di tutto: stile, tono e sostanza. Una esplosione di ignoranza, egoismo e qualunquismo che non mi aspettavo. Un preoccupante ritorno al passato – sottolinea il cantante -. Forse è questa la vera faccia dell’America”. Poi una frecciata ai nostri politici: “Sono irresponsabili, cercano consenso e potere”.

Appare chiara l’opinione di Vasco Rossi sulla politica americana con l’avvento di Donald Trump. “Forse è questa la vera faccia dell’America – spiega la rockstar in un’intervista a Il Corriere della Sera – . Credo che Trump rappresenti bene il lato oscuro, oscurantista, egoista, bigotto e arrogante degli Stati Uniti. L’epocale fenomeno migratorio dal Terzo mondo verso i Paesi ricchi sta facendo saltare gli equilibri delle nostre fragili democrazie”.

Anche la gestione della politica italiana ha qualche falla, secondo il cantante. “Mi dispiace che il nostro meraviglioso Paese sia così preda di rabbie e paure alimentate da politici irresponsabili in cerca di consenso e potere“, ha detto nella sua intervista.

Infine una battuta sull’esplosione dei social network. “La trovo la cosa meno peggio di tutte le altre. Almeno ci fanno divertire, incontrare e passare il tempo”, conclude.