Catturato in Olanda un latitante italiano, lavorava come chef a L’Aja

La Dia ha arrestato in Olanda Alfredo Marfella, latitante dal 2016, colpito da mandato d’arresto europeo per traffico internazionale di stupefacenti. L’operazione è stata possibile grazie al supporto del Team Antimafia olandese e della Procura Nazionale.

Arrestato il latitante italiano Alfredo Marfella

Solo così è stato quindi possibile localizzare il latitante, ritenuto il promotore e l’organizzatore di un’associazione che si poneva come intermediaria di acquirenti italiani verso trafficanti olandesi. La cattura è avvenuta, da parte degli uomini del Dipartimento di Polizia olandese, in un noto ristorante de L’Aja dove il Marfella lavorava regolarmente come chef.