Conte: “Non piango per le assenze, l’Inter deve vincere”

“Non ha senso piangersi addosso per le assenze. Ho un gruppo di ragazzi affidabili che anche nei momenti di maggiore difficoltà riescono a trovare grandi forze e grandi energie e a superare gli ostacoli”. Antonio Conte non si sofferma sulle defezioni pesanti della sua Inter (out Asamoah, Barella, Sensi e Sanchez, ndr), domani costretta a vincere a Praga per continuare l’avventura in Champions.

“Conosciamo benissimo l’importanza della partita, ho piena fiducia in tutti i calciatori della rosa, ci giocheremo le nostre carte sapendo che sarà una partita difficile e che ci sarà da soffrire come hanno sofferto Borussia e Barcellona e così come abbiamo sofferto noi all’andata. Quella di domani – spiega Conte – è una partita difficile ma anche stimolante, una sfida che deve darci entusiasmo, dobbiamo viverla con gioia nella consapevolezza che stiamo crescendo e che arriviamo qui a Praga più da squadra rispetto all’andata”. Giocare per vincere, come detto l’Inter non ha scelta”.

“Il risultato è sicuramente importante, ma io parto dal presupposto che al 95% dipende sempre dalle prestazioni, se sono positive in genere il risultato arriva. Mi auguro si possa continuare il nostro cammino in Europa, ne abbiamo bisogno per continuare a crescere – spiega Conte -. Non abbiamo grandi chance per il passaggio del turno, ma sta a noi alimentarle, dobbiamo vincere per restare in corsa, ovviamente vorrà vincere anche lo Slavia, mi aspetto una partita bella e aperta, sarà il migliore a vincerla”. (ITALPRESS)