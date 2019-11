Di Maio incalza Renzi: “Commissione d’inchiesta sui fondi ai partiti”

“Dobbiamo fare chiarezza con una commissione d’inchiesta sui fondi ai partiti, incluse fondazioni, associazioni e altro. Nessuno di noi si deve sottrarre”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook.

“Non è solo una questione di legalità, perché in molti casi si tratta di finanziamenti legali, ma anche di trasparenza. Se i cittadini pugliesi avessero saputo che la Lega aveva azioni di Arcelor Mittal magari avrebbero deciso diversamente alle elezioni”.

“Queste sono cose che possiamo mettere in fila con la commissione d’inchiesta“, ha aggiunto Di Maio, che ha anche affrontato il tema delle concessioni autostradali: “Per me e per il movimento vanno revocate ai Benetton. Abbiamo avviato il procedimento, ma fino a quattro mesi fa chi ci ha bloccato? La Lega”. (ITALPRESS)