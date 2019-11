Intesa Sanpaolo porta a Palermo le Star di X Factor 2019. Un concerto dal vivo di Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldi ha animato la filiale di via Mariano Stabile. Per il quarto anno consecutivo l’istituto bancario è main partner del noto talent show di Sky prodotto da Fremantle. Anche quest’anno previsti una serie di appuntamenti musicali dal vivo. Ad essere coinvolti i concorrenti eliminati dopo ogni puntata che si esibiranno nelle più belle filiali new concept d’Italia.

Ad anticipare il concerto di Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldi una Djam session, in cui appassionati e aspiranti dj si sono esibiti alla consolle con la propria play list personale guidati da un dj professionista. “È il quarto anno che sponsorizziamo questo talent trasmesso da Sky. – ha detto Massimiliano Cois, direttore Area Palermo di Intesa Sanpaolo -. Teniamo in modo particolare alle passioni dei giovani. La ricerca del talento è un valore che condividiamo in assoluto. La musica lega poi tutte le generazioni che rientrano anche nella nostra clientela”.

Dopo l’avvio a Parma e le tappe di Padova, Caserta e Palermo le serate successive si svolgeranno nelle filiali di Prato il 3 dicembre (via degli Alberti), Torino il 10 dicembre (via Monte di Pietà) e ospiteranno l’esibizione dell’artista escluso dal programma il giovedì precedente. La settima e ultima tappa si svolgerà a Milano il 13 dicembre nella filiale di piazza Cordusio.

Tra le novità lanciate quest’anno da Intesa Sanpaolo una iniziativa in campo green: il progetto di ecosostenibilità “Sounds Green. L’albero è vita” che Intesa Sanpaolo ha ideato con l’obiettivo di piantare 40.000 alberi favorendo il rimboschimento di 14 città metropolitane italiane a Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo. (ITALPRESS)