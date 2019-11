La Juve batte l’Atletico 1-0 e mette al sicuro il 1° posto

Dopo aver conquistato la matematica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League vincendo lo scorso 6 novembre in casa della Lokomotiv Mosca, la Juventus di Maurizio Sarri si è garantita anche il primo posto nel girone. Merito del successo arrivato all’Allianz Stadium di Torino per 1-0 contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone, secondo consecutivo in casa contro i Colchoneros dopo quello per 3-0 che nella passata stagione permise alla Juve di qualificarsi ai quarti di finale.

Una Juventus in “bella copia” rispetto a quella di sabato scorso a Bergamo contro l’Atalanta, si è fregiata di un Dybala in formato super che con una punizione in pieno recupero di primo tempo ha sbloccato la gara: al 47′ la Joya ha calciato con il mancino una punizione dall’estrema destra che ha superato la barriera e di potenza si è infilata sotto la traversa della porta difesa da Oblak. Per l’argentino si è trattato del settimo gol stagionale.