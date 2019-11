Max Pezzali San Siro Canta Max, uno speciale ed unico concerto previsto per venerdì 10 luglio 2020 allo Stadio San Siro di Milano. Come anticipato ieri sera da Fiorello attraverso un post a sorpresa sul suo profilo Instagram, annuncia oggiuno speciale ed unico concerto previsto per venerdì 10 luglio 2020 allo Stadio San Siro di Milano.

Pezzali, 10 luglio “San Siro canta Max”

Sul palco, Max Pezzali ripercorrerà, insieme ai fan, i più grandi successi della sua carriera trentennale, accompagnandoli in un viaggio indietro nel tempo, per rivivere le emozioni di un passato che soltanto lui sa come riportare alla luce.

Da “Nord Sud Ovest Est” a “Come mai”, passando per “Sei un mito” e “Una canzone d’amore” fino ai successi più recenti: per una sola ed unica notte San Siro celebrerà i 30 anni di carriera di uno degli artisti più amati del nostro panorama, dando vita a quello che sarà un immenso karaoke.

Uno spettacolo intenso in cui condivisione, allegria e anche un pizzico di nostalgia lasceranno il segno attraverso le canzoni che, almeno una volta nella vita, hanno rappresentato ognuno di noi.

(ITALPRESS).