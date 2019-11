Tifosi aggrediscono Ad del Catania Lo Monaco, salta il match a Potenza

Pietro Lo Monaco, è stato vittima di un’aggressione da parte di ultras etnei a bordo della nave traghetto durante il viaggio Messina-Villa San Giovanni per raggiungere L’amministratore delegato del Catania,da parte di ultras etnei a bordo della nave traghetto durante il viaggio Messina-Villa San Giovanni per raggiungere Potenza, dove i siciliani avrebbero dovuto disputare un incontro valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C.

Partita che il Catania, rientrata alla base, non disputerà. Il club etneo, in una nota, fa sapere che l’aggressione a Lo Monaco “era già prevedibile alla luce dello striscione intimidatorio esposto in città e di quanto denunciato dal nostro amministratore delegato in occasione della conferenza stampa tenuta ieri”.

