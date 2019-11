Trapani, l’Asp assume 9 pediatri

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha assunto nove pediatri a tempo indeterminato. Sono i vincitori del concorso per Dirigente medico di Pediatria bandito lo scorso aprile e prenderanno servizio a partire dal 1 dicembre 2019 nei presidi ospedalieri di Trapani, Marsala e Castelvetrano.

“La copertura di nove posti di dirigente medico di Pediatria sino ad ora vacanti nella dotazione organica aziendale – ha detto il direttore generale dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani – è una boccata d’ossigeno per la pediatria ospedaliera del territorio che sino ad oggi ha subito una condizione di sofferenza a causa della carenza di organico. Questa direzione strategica – ha sottolineato Damiani – si sta impegnando per creare le condizioni necessarie ad aumentare il numero dei pediatri nei prossimi anni e garantire la migliore qualità dell’assistenza pediatrica” .