Emily Ratajkowski questa volta si è fatta furba. La modella è riuscita ad aggirare la censura e postare foto di nudo integrale sui social. I follower – ovviamente – sono impazziti.

Emily Ratajkowski aggira la censura e posta un nudo integrale sui social

Emily Ratajkowski è una delle donne più belle del mondo. Il suo profilo Instagram è seguito da milioni di fan, uomini e donne che ne ammirano quotidianamente il fisico scolpito. Come dargli torto.

Questa volta, la bella ragazza ha voluto fare un regalo ai suoi fan postando sui social foto in cui è completamente nuda. Le immagini avrebbero potuto essere censurate, ma la Ratajkowki è riuscita a trovare il modo di aggirare la censura e ha postato su Instagram uno scatto senza veli.

Emily Ratajkowski continua a stupire e tra topless e lati B in bella mostra spiazza i follower con tre fotogrammi completamente nuda alle Maldive. La foto gioca con i contrasti e così si intravede bene la sagoma del corpo della modella, perfetto e sensuale come sempre.

“Ciao. Questo è il mio sedere”, scrive Emily Ratajkowski in uno degli ultimi scatti condivisi sul suo profilo Instagram effettuato per promuovere i costumi della sua collezione di beachwear. E i follower si sono scatenati in commenti di approvazione.

Ogni sua foto fa il pieno di like e raggiunge numeri straordinari. Emily ama mostrarsi, questa non è una novità. D’altra parte il suo fisico è talmente perfetto da sembrare statuario, perché privare i follower di tanta bellezza?

Così, la ragazza posta spesso foto che mostrano parti del suo corpo in evidenza. Questa volta è andata oltre e ha pubblicato immagini in cui non ha alcun vestito addosso, né costumi da bagno, né lingerie. Il risultato è davvero sexy, con conseguente pioggia di like. Infatti, una delle ultime che ha condiviso, ha superato il milione e mezzo in una manciata di ore.