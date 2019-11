F1, Bottas il più veloce del venerdì ad Abu Dhabi

Valtteri Bottas è stato il più veloce al termine del venerdì di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il finlandese della Mercedes, che in mattinata era stato davanti a tutti con 1’36″957, si è ripetuto anche nella sessione pomeridiana, quella in cui le vetture gireranno nelle stesse condizioni che incontreranno sabato in qualifica e domenica in gara.

Bottas si è migliorato di sette decimi (1’36″256), tenendo il compagno di squadra Lewis Hamilton alle spalle di 310 millesimi. Poco più indietro la Ferrari di Charles Leclerc di 76 millesimi più lento del sei volte campione del mondo. A quattro decimi e mezzo da Bottas l’altra SF90 di Sebastian Vettel che sembra non aver subito grandi danni dal testacoda nel finale della FP1. Max Verstappen con la Red Bull, autore del secondo crono al mattino, scivola in quinta con un ritardo di cinque decimi e mezzo rispetto a Bottas.

A chiudere la schiera dei piloti dei top team, Alexander Albon con l’altra monoposto austriaca, ma ad un secondo dal best lap di giornata. Alla luce di quanto mostrato in questa prima giornata, le frecce d’argento sembrano le favorite sia per la pole position che per la gara. Da ricordare, però, che Bottas, avendo sostituito per la quarta volta la sua power unit, partirà in fondo alla griglia.