Brescia, Grosso verso l’esonero: possibile il ritorno di Corini

Dieci goal subiti e zero punti in tre partite. Questo il desolante score di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia. Dati piuttosto indicativi, e non sorprende che la società abbia già deciso di sostituirlo. Specialmente se il presidente è Cellino, di certo non nuovo a ribaltoni in panchina in situazioni anche molto più rosee. Stando a quanto riporta Sky, l’esonero del campione del mondo 2006 è ormai a un passo.

Resta da sciogliere, adesso, il nodo relativo alla sua sostituzione. La pista più logica è quella che porta al ritorno in panchina di Eugenio Corini. Il tecnico, però, non sembra convintissimo, resta da capire se Cellino riuscirà a corteggiarlo a dovere e a fargli sciogliere le riserve.