I Simpson, smentite le voci sulla chiusura della serie

In questi giorni è arrivata come una bomba la notizia della chiusura della fortunatissima serie tv “I Simpson“. Subito dopo, però, è arrivata la smentita. Ci ha pensato il produttore e sceneggiatore Al Jean tramite Twitter.

Ad annunciare il pensionamento dei personaggi gialli più noti d’America era stato Danny Elfmann, compositore della sigla. Dopo trent’anni di onorata carriera – 31 stagioni e la 32esima confermata fin al 2021 -, su Homer e la sua famiglia sarebbe calato il sipario per sempre.

Danny Elfman, creatore dell’iconica sigla, al portale irlandese “Joe” ha dichiarato: “Da quello che ho sentito, la serie si sta avviando alla conclusione, questo potrebbe essere l’ultimo anno“.

Ha fatto bene ad utilizzare il condizionale, perché immediatamente è arrivata la smentita.

D’altra parte nessuno poteva immaginare che I Simpson sarebbero stati così longevi. Neanche lo stesso Elfman. “Tutto quello che posso dire e che sono stupefatto e colpito che siano durati così a lungo. Quando scrissi quella sigla folle mi aspettavo non la sentisse nessuno, perché credevo davvero che lo show non avesse nessuna chance“, ha ricordato Elfman, “Davvero, pensavo la chiudessero dopo tre episodi e così sarebbe dovuto essere. Era un prodotto strano per l’epoca. I Simpson sono stati la più grande sorpresa della mia vita”.

Milioni di fan in tutto il mondo hanno tremato all’annuncio della chiusura de I Simpson. Adesso, però, possono tornare a respirare normalmente perché la notizia è stata smentita.

Ci ha pensato, tramite Twitter, il produttore e sceneggiatore Al Jean. Jean ha prima pubblicato un Tweet di smentita ad un articolo pubblicato dal The Guardian:

.@TheSimpsons We are all thankful the following article is NOT TRUE: https://t.co/2Z0VqdfIEM

— Al Jean (@AlJean) November 28, 2019