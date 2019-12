Capodanno Kids 2020, ancora biglietti disponibili per il concerto al Teatro Massimo

Già tutti venduti in un fine settimana i biglietti per il concerto di Capodanno del Teatro Massimo: sarà una sala piena quella che il primo gennaio alle 18.30 accoglierà Omer Meir Wellber per il suo primo appuntamento da direttore musicale per il Concerto promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale; il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Capodanno Kids 2020, ancora biglietti disponibili per il concerto

Ma il 2020 al Teatro Massimo di Palermo inizia con un doppio concerto di Capodanno. Il primo gennaio alle ore 11.00 nella Sala Grande del Teatro Massimo saranno per prime le giovani generazioni a proporre pagine musicali con entusiasmo e freschezza: gli oltre 200 bambini e ragazzi che compongono il Coro di voci bianche, il Coro Arcobaleno, la Cantoria e la Massimo Kids Orchestra eseguiranno un programma festivo e variegato con musiche di Georges Bizet, Karl Jenkins, Johann Strauss, Pietro Mascagni, Salvatore Nogara ed Ennio Morricone. Sul podio salirà anche quest’anno Michele De Luca, a dirigere i cori sarà Salvatore Punturo.

Biglietti (da 25 a 10 euro) ancora disponibili presso la biglietteria del Teatro Massimo e online.

La biglietteria del Teatro Massimo è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 18.00 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima e fino a mezz’ora dopo l’inizio.