Il museo dell’Olocausto protesta per ornamenti natalizi con i lager. Amazon li rimuove

Ornamenti natalizi, apribottiglie e mouse pad con le foto del sito dell’ex campo di sterminio nazista di Auschwitz messi in vendita su Amazon. Fino a domenica 1 dicembre, quando il sito di vendite on line ha deciso di toglierli, dopo le proteste del Memoriale dell’Olocausto nell’ex campo di concentramento.

Il museo dell’Olocausto protesta per ornamenti natalizi con i lager

Nel suo profilo twitter, il Memoriale aveva denunciato il caso, sostenendo che “vendere” ornamenti di Natale “con immagini di Auschwitz non sembra appropriato. Auschwitz su un apribottiglie è piuttosto inquietante e irrispettoso. Chiediamo a @amazon di rimuovere gli articoli di tali fornitori “.

Gli ornamenti di Auschwitz includevano l’immagine iconica dei binari del treno che porta all’ingresso di Auschwitz e un’immagine di caserme ricostruite con un percorso nel mezzo. I tweet sono stati condivisi migliaia di volte e commentati con rabbia e disgusto comprensibili

Tra gli altri monumenti polacchi presenti sugli ornamenti in porcellana di Christimas ci sono il Castello di Wawel a Cracovia, la Sala del Centenario a Wroclaw e il lungofiume della città di Danzica.

It seems that @amazon has removed all of the “Christmas ornaments” with the images of the former Auschwitz camp. Thank you everyone for your activity and response. https://t.co/VGFnSDMWM9 — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019

Sadly, it is not over yet @amazon. The “Massacre Auschwitcz (!) Birkenau Jewish Death” mousepad is another disturbing online product. We are not sure if @yadvashem would like the “Christmas ornament” with a freight car used for deporting Jews for extermination either. https://t.co/qDEEzqzwSU pic.twitter.com/wXExhFZPmV — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019

Amazon li rimuove

Il primo dicembre, finalmente, Amazon ha deciso di eliminare i prodotti dal sito. Lo ha comunicato lo stesso profilo del Memoriale di Auschwitz, riportando che: “il portavoce ha dichiarato in una dichiarazione che i prodotti sono stati rimossi e che “tutti i venditori devono seguire le nostre linee guida di vendita e coloro che non saranno soggetti ad azioni, compresa la potenziale rimozione del loro account”.