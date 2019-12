Il video del suo intervento farfugliante al consiglio comunale di Trieste nel quale Fabio Tuiach si diceva “offeso” perché la senatrice a vita Liliana Segre aveva detto che Gesù era ebreo è diventato virale e famosissimo.

Offeso dalla Segre che disse “Gesù era ebreo”, Tuiach lascia l’Italia

Ora, il consigliere del gruppo misto, ex della Lega e di Forza Nuova, ha deciso di lasciare l’Italia e provare ad arruolarsi nella Legione straniera francese. Lo ha annunciato lo stesso Tuiach al quotidiano triestino Il Piccolo.

Tuiach intende prendere aspettativa dal posto di lavoro in porto e, intanto, è partito in treno, alla volta della Francia. Una scelta del tutto improvvisa, scrive il Piccolo, dettata da ragioni strettamente di tipo familiare.

L’ex pugile, quindi, lascia la politica per cambiare radicalmente vita. “Per adesso mi prendo un mesetto di pausa dal lavoro e dal Comune, poi deciderò quale vita scegliere. Marciare ha degli effetti miracolosi sulla mente e io sono uomo di sport. Sono sempre stato massacrato per la mia fede, anche i nostri santi partivano per combattere le crociate con la benedizione del Papa. Io sono un guerriero e quando le cose vanno male vado a marciare. Ora, se passo le selezioni, avrei la possibilità di diventare francese e avere una seconda opportunità nella mia vita a 39 anni. Non so quanto tempo sarò via forse un mese ma forse potrei non tornare più”.