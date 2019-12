Pallone d’Oro, trionfa Messi: è il sesto in carriera

Lionel Messi l’ha fatto ancora. L’argentino è stato premiato a Parigi con il Pallone d’Oro, il sesto della sua carriera. Alle sue spalle, nella classifica stilata col voto di giornalisti, capitani e allenatori delle nazionali, Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo, assente alla serata di gala parigina, e Sadio Mané. Assegnato, per la seconda volta nella storia, anche il Pallone d’Oro femminile firmato France Football. Dopo lo storico successo di Ada Hegerberg, è Megan Rapinoe a vincere il trofeo di miglior calciatrice del pianeta.

A condurre la serata, uno straordinario Didier Drogba, che ha intrattenuto il pubblico da entertainer consumato.

Ad Alisson Becker, protagonista della cavalcata europea del Liverpool e vincitore in Copa America col Brasile, è andato il premio per il miglior portiere, intitolato a Lev Yashin. Lo juventino de Ligt, invece, succede a Kylian Mbappé nell’albo d’oro del premio Kopa, per il miglior Under 21.

Questa la classifica della Top 10 del Pallone d’Oro:

1) Lionel Messi

2) Virgil van Dijk

3) Cristiano Ronaldo

4) Sadio Mane

5) Mohamed Salah

6) Kylian Mbappé

7) Alisson Becker

8) Robert Lewandowski

9) Bernardo Silva

10) Riyad Mahrez