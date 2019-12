La popstar Lizzo ha pubblicato su Instagram scatti e video in cui appare completamente nuda e i fan sul web sono impazziti. Una pioggia di like e commenti positivi per l’artista paladina del “curvy power“.

Lizzo posa completamente nuda sui social e il web impazzisce

Lizzo l’ha fatto di nuovo. Sicura di sé, audace e disinibita, la cantante, ancora una volta, ha osato sui social. Questa volta è andata oltre ogni limite e ha postato sul suo profilo Instagram foto e video in cui si mostra completamente senza veli.

Il motto di Lizzo è tutto nel titolo di uno dei suoi brani più famosi “Feeling Good as Hell”, ovvero sentirsi bene come l’inferno.

Su un divano rosso in pose decisamente audaci, sfoggiando le curve generose, con i soli lunghi capelli neri a coprire le parti intime la cantante 31enne ha scritto: “Paint me like a french bitch…”, citazione, certo un po’ più colorita della famosa frase di Kate Winslet in “Titanic”: “Dipingimi come una delle tue ragazze francesi…”.

Sono molte le star che ormai posano nude. Le foto sexy non sono più un tabù e anche Lizzo, popstar da milioni di dischi, ha accettato la sfida. Dopo aver posato nuda per la copertina del suo ultimo album, è tornata davanti al fotografo per un servizio ad hoc.

Per tanto tempo ha lottato con i problemi di sovrappeso, adesso Lizzo è diventata portavoce della cosiddetta body-positivity, ovvero l’accettazione del proprio corpo e di sè oltre ai pregiudizi e ai modelli proposti dai media.

Per la popstar questo è stato un anno stellare. Otto le nomination ricevute per i prossimi Grammy, tra cui quelle come Best New Artist, Song of the Year e Record of the Year.

Le reazioni dei fan

Gli scatti e il video hanno ricevuto in pochissime ore milioni di visualizzazioni e commenti di apprezzamento: “Ci ispiriamo a te”, scrivono in molti: “Ci vorrebbero molte altre donne forti e coraggiose come te per vincere contro il body-shaming“.

Possiamo affermare che al momento, con questi scatti e i consensi ricevuti, Lizzo ha vinto la sua battaglia nella lotta contro i pregiudizi e i modelli di bellezza imposti dai media.