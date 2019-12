Pancalli “Rapporto Istat su disabilità indica la via per la politica”

ROMA (ITALPRESS) – Il rapporto Istat sul mondo della disabilità “è una sorta di risonanza magnetica che aiuta nel miglior modo possibile chi deve tradurre i numeri in politiche attive. Da domani per il Cip sarà molto più facile indirizzare le proprie politiche”. Il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli ha introdotto con queste parole il rapporto Istat “Conoscere il mondo della disabilità” presentato a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. “L’idea di questo rapporto nasce da un’esigenza: vogliamo far sì che il nostro Paese diventi sempre più equo e democratico rispettando i diritti delle persone disabili – ha osservato il presidente del Cip – E con questo lavoro diamo a tutti coloro che operano nel settore uno strumento che non c’era mai stato”. Pancalli ha ricordato che “le persone disabili sono persone in carne e ossa, c’è sofferenza, c’è dolore: noi dobbiamo contrastare questo disagio. Serve una centralità del governo nelle politiche per aiutare le persone disabili: tutti dobbiamo scendere in campo e giocare questa partita con la stessa maglia”.

“Il sostegno convinto dell’Inail al Cip nasce dalla consapevolezza dei grandi benefici che le persone con disabilità possono ricavare dall’esercizio dell’attività sportiva -è intervenuto il presidente dell’Inail, Franco Bettoni – Da qui in avanti ci impegniamo per rafforzare il ruolo dell’Inail come punto di riferimento per politiche di prevenzione, ricerca e riabilitazione in stretta collaborazione con le parti sociali e le istituzioni”.

(ITALPRESS).