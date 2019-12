Vikings 6, tutto pronto per la stagione conclusiva: trama, cast, trailer

L’attesa è finita. Tutto pronto per Vikings 6, la stagione conclusiva della serie tv storica di History. È il momento di dire addio ai Vichinghi più amati della TV.

Vikings 6, dove vedere la stagione conclusiva

Vi sono mancate le gesta epiche di Ragnar Lothbrok, Lagherta, Bjor, Ivar Senzossa e tutti gli altri? Non temete, la sesta stagione della serie tv di Michael Hirst sta per arrivare sul piccolo schermo.

Come le precedenti, anche la sesta stagione è composta da 20 episodi, divisi in due gruppi da 10. La prima parte della sesta e ultima stagione di Vikings arriverà su History il prossimo 4 dicembre.

In Italia dovremo attendere altre 24 ore. Sarà infatti disponibile su TimVision dal 5 dicembre, data in cui saranno rilasciati i primi due episodi) ogni giovedì fino al 30 gennaio 2020. Potremo vedere i restanti episodi solamente nella seconda metà del 2020.

Dopo la prima visione italiana in esclusiva su TIMvision, i nuovi episodi saranno disponibili anche sulle altre principali piattaforme di video on-demand come Netflix (dove lo scorso 29 novembre è stata inserita la seconda parte della stagione 5), NOW TV e Amazon Prime Video. La saga dei Vichingi, inoltre, continuerà prossimamente su Netflix con il sequel Valhalla.

Dove eravamo rimasti: riassunto della quinta stagione di Vikings

La quinta stagione di Vikings è stata dominata dalla sanguinosa lotta per il potere tra i figli di Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel). Il leggendario e illuminato re-guerriero, che aveva portato la città di Kattegat allo splendore.

Battaglia dopo battaglia, i figli di Ragnar si sono scagliati l’uno contro l’altro. A prendere il potere, grazie alla sua indole violenta, è stato il giovane Ivar Senzossa (Alex Høgh Andersen). Dopo essersi autoproclamato dio e re indiscusso di Kattegat, dovrà vedersela con il fratello maggiore Bjorn (Alexander Ludwig).

I due si erano rifiutati di arrendersi, concentrati solo sull’obiettivo della corona. Al termine dello scontro, Ivar aveva assassinato Freys e suo figlio. Costretto quindi a fuggire, Ivar scompare scompare consegnando la vittoria a Bjorn.

Lagherta (Katheryn Winnick), madre di Bjorn, consegna il regno di Kattegat al figlio. Bjorn diventa quindi re e viene nominato legittimo erede di Ragnar.

Vikings 6: Trama, anticipazioni e trailer

Nella sesta stagione di Vikings, Ivar e Bjorn dovranno risorgere dalle ceneri lasciate da una guerra sanguinosa.

Bjorn, re di Kattegat, cercherà in tutti i modi di mantenere alto il nome del padre. Il suo regno sarà costellato di scelte difficili.

Intanto Ivar intraprende un lungo viaggio lungo la Via della Seta. Durante il suo cammino, farà la conoscenza, in Russia, dello spietato e imprevedibile Oleg il Profeta, un sovrano disposto a compiere le azioni più crudeli per rimanere al potere.

Lagherta, invece, è intenzionata a condurre una vita tranquilla in una fattoria lontana dal centro del potere. Ma anche lei dovrà affrontare nuovi pericoli.

I Vichingi continueranno la loro conquista della Scandinavia mentre Ubbe (Jordan Patrick Smith) e Torvi (Georgia Hirst) viaggeranno in Islanda per scoprire cosa si nasconde dietro alla scomparsa di Floki (Gustaf Skarsgård). Nel frattempo Hvitserk (Marco Ilsø) porta avanti la sua vendetta personale contro Ivar.

Il cast

Tornano i volti noti di Vikings. Accanto ai già citati Bjor, Lagherta, Ivar, Ubbe, Torvi, Hvitserk, la sesta stagione ci riserva tante sorprese.

Inoltre, è probabile che nella sesta stagione torneranno anche Rollo (Clive Standen) e la Principessa Gisla (Morgane Polanski), che avevamo lasciato nella stagione 4.

Tra i volti nuovi di Vikings 6 citiamo l’attore russo Danila Kozlovsky, interprete di Oleg Il Profeta, detto anche Oleg di Kiev o Oleg Novgorod, un principe variago che governò la Rus’ di Kiev nei primi anni del X secolo.

Una nuova scoperta sarà anche Eric Johnson nei panni di Erik, un formidabile guerriero che è un fuorilegge in grado di sopravvivere grazie alla scaltrezza e alle proprie abilità nel combattimento.