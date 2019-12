Sul Mes ho ricostruito quello che è accaduto, e sino a quando non si appone una firma ci sono sempre margini per migliorare un trattato, non mi interessa se gli altri Paesi considerano chiuso l’accordo”. Così il Giuseppe Conte, in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che “se tu mi porti sull’unione bancaria un progetto che all’Italia non piace io non firmo il Mes, e non è un ricatto, questa è logica di pacchetto, mettere in discussione tutto. State sicuri che non ci faremo fregare”. ho ricostruito quello che è accaduto, e sino a quando non si appone unaci sono sempre margini per migliorare un trattato, non mi interessa se gli altri Paesi considerano chiuso l’accordo”. Così il premier , in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che “se tu mi porti sull’unione bancaria un progetto che all’Italia non piace, questa è logica di pacchetto, mettere in discussione tutto. State sicuri che non ci faremo fregare”.

Conte “Sul Mes non firmo una cambiale in bianco”

Conte insiste proprio sul concetto di “pacchetto” perchè “abbiamo fatto un vertice di maggioranza su questo. Pacchetto significa che il progetto comprende unione bancaria e monetaria: è giusto che l’Italia si esprima solo quando avrà una valutazione complessiva su dove si sta andando, io ancora non ho firmato nulla, tantomeno una cambiale in bianco. Già domani si entrerà nel vivo sul dossier dell’unione bancaria, io non ho nessuna intenzione di firmare in bianco. Ci sono tante varianti in una logica di pacchetto, anche dal punto di vista procedurale e ci sono tanti modi di affermare questo metodo”.