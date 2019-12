Aerosmith il 13 giugno agli I-days di Milano

I “Bad boys from Boston” in Italia. Glisi esibiranno a Milano, in occasione degli iDays, il prossimo 13 giugno al MIND Innovation District. Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Joey Krame e Tom Hamilton porteranno il tour anche in altre città europee.Dopo lo show milanese il gruppo farà tappa a Zurigo il prossimo 16 giugno, a Dessel in Belgio il 21 giugno, il 24 giugno a Praga e il 30 giugno a Parigi.(ITALPRESS).