Salvini “CArola Rackete mi denuncia, ci vedremo in tribunale”

ROMA (ITALPRESS) – “Ecco la denuncia che ha aperto la mia giornata: istigazione a delinque e diffamazione. Carola Rackete ce l’ha con me, l’eroina della sinistra che ha speronato da GdF la ricordate? Chi è sotto indagine, lei? No, Matteo Salvini, mi ha denunciato. La parte offesa di uno sbarco di immigrati irregolari, di uno speronamento di una motovedetta, non sono gli italiani e i militari ma è Carola Rackete… mi mancava l’istigazione e delinquere”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook.“Arriva una signorina tedesca, viziatella e di sinistra che come hobby ha il trasporto di immigrati irregolari e come passatempo ha lo speronamento e denuncia il ministro dell’Interno. Ovviamente noi sorridiamo e controdenunciamo – ha aggiunto -. Conto di incontrare in Tribunale questa signorina, si metta in fila. Noi la controdenunciamo e vedremo se c’è un giudice in Italia che dice chi ha sbagliato. Se lo avesse fatto in Germania sarebbe nelle patrie galere”.(ITALPRESS).