Dopo il successo del primo album da solista “Camila” con la hit planetaria “Havana”, oggi esce “Romance”, nuovo disco della cantante multiplatino Camila Cabello.

Camila Cabello torna con il nuovo album “Romance”

A inaugurare il progetto, il singolo ufficiale attualmente in rotazione radiofonica, “Liar” (240 milioni di stream), la hit “Señorita” con Shawn Mendes che ha raggiunto ad ora oltre 2 miliardi di streaming, conquistato la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100 e recentemente ottenuto una nomination ai prossimi Grammy Awards nella categoria “Best Pop Duo/Group Performance”, e i brani “Shameless”, “Cry For Me” e “Easy”.

Camila Cabello sara’ inoltre per la prima volta in concerto in Italia il 24 giugno 2020 al Mediolanum Forum di Milano, per il suo “The Romance Tour”, che partira’ a maggio 2020.

