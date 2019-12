Monza primo autodromo 5G d’Europa

Grazie a Tim il circuito di Monza è da oggi il primo autodromo 5G d’Europa. Il Monza Rally Show 2019, in corso di svolgimento in questi giorni nell’impianto brianzolo, ha infatti tenuto a battesimo una serie di dimostrazioni live di come l’avveniristica tecnologia potrà influenzare in futuro la vita di cittadini, aziende e pubblica amministrazione.

A presentare lo stato di avanzamento del servizio 5G Tim in Italia, che attualmente copre ben 11 città, che diventeranno 120 entro il 2021, è stato il responsabile marketing & digital factory business di Tim, Antonio Cirillo, il quale ha spiegato come questa tecnologia impatterà su diversi settori strategici della nostra società. “Dalla mobilità urbana alla sicurezza, dall’e-government alla sanità, dal monitoraggio ambientale ai trasporti fino al turismo e all’entertainment sono molti mondi che saranno rivoluzionati dal 5G, uno scenario nel quale Tim vuole essere protagonista quale leader dell’innovazione digitale del Paese, mettendo a disposizione tecnologia, sicurezza e impegno”.

Oggi è stato possibile seguire la “prova su pista” di un’auto da rally e far vivere le emozioni della competizione in modalità immersiva, grazie allo streaming live multiview a 360° reso disponibile dal 5G. Nel corso dell’evento è stata presentata l’ampia gamma di applicazioni già possibili: dall’auto a guida remota alla Smart City Control Room che consente la gestione del traffico cittadino, dalla visita virtuale delle città alla possibilità di eseguire operazioni chirurgiche a distanza, fino alla robotica, all’utilizzo dei droni e al gaming. (ITALPRESS)