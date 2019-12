Casellati: “Sul Mes sarà fondamentale la discussione in Parlamento”

“I parametri economico-finanziari sono uno degli indici più importanti per la credibilità e l’efficienza di un Paese e l’Italia ha certamente il dovere di accelerare il risanamento dei suoi conti pubblici per allinearsi agli standard dell’Eurozona. Il Mes vuole essere uno strumento per aiutare i singoli Stati membri a gestire crisi economiche” ma “la discussione sul suo funzionamento deve essere improntata alla massima trasparenza, a garanzia dei diritti dei cittadini. In questo senso, sarà fondamentale il ruolo del Parlamento”. Lo dice il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un’intervista al Corriere della Sera.

Casellati: “Sul Mes fondamentale la discussione in Parlamento”

Alla domanda se al Paese adesso serva un governo comunque o bisognerebbe tornare al voto, Casellati risponde così: “Non sta a me fare queste valutazioni. È sotto gli occhi di tutti che la legislatura fin dall’inizio ha dovuto fare i conti con una situazione inedita, senza maggioranze uscite dalle urne“.

“L’attuale governo, così come il precedente, vede insieme forze politiche che si erano presentate agli elettori con programmi e strategie differenti, il che comporta che vi siano posizioni non sempre convergenti. Il lavoro dell’esecutivo e la sua possibilità di permanere si misurerà proprio sulla capacità di fare sintesi e affrontare concretamente i temi più rilevanti per la vita dei cittadini”. (ITALPRESS)