È morto Davide Vannoni, l’inventore del “metodo Stamina”

Si è spento a Torino Davide Vannoni, il creatore del discusso “metodo Stamina”. Scienziato e politico, Vannoni è morto dopo una lunga malattia all’età di 53 anni.

Come ricorda Repubblica.it, Vannoni nel 2007 ha sperimentato una terapia in Ucraina e ritenendo di aver avuto degli inattesi benefici ha deciso di importare questa cura alternativa in Italia.

Secondo la sua teoria, le cellule staminali (in particolare le mesenchimali) potrebbero curare diverse malattie, specie quelle neurodegenerative.

Metodo Stamina, è morto Davide Vannoni

La richiesta di brevetto presentata negli Stati Uniti è stata respinta. Ma Stamina Foundation, da lui fondata, è comunque riuscita a ottenere il parere favorevole di Aifa e Regione Lombardia come cura compassionevole e gratuita da somministrare presso una struttura pubblica, gli Ospedali Civili di Brescia.