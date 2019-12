Editoria, Martella “Trasformeremo la crisi in una opportunità”

Il settore dell’editoria “e’ in grave crisi ma attraversa anche una fase di straordinaria opportunita’”, che “con politiche pubbliche incisive dobbiamo trasformare in un rilancio del settore dell’editoria e del giornalismo”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Editoria, Andrea Martella, a margine di una visita e del taglio simbolico del nastro della nuova redazione romana dell’agenzia Italpress.

“Si trattera’ di sostenere la contribuzione diretta e indiretta a giornali e periodici, di accompagnare la trasformazione digitale, in parte avvenuta e in parte ancora in corso – ha detto Martella -. Si trattera’ di qualificare il personale, di studiare una serie di incentivi e di benefici di carattere fiscale che possono dare sostegno alla produzione cartacea e contemporaneamente all’innovazione tecnologica”.

