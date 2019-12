Von der Leyen: “Con il grean deal riconciliamo economia e pianeta”

“Oggi investiamo nelle rinnovabili, in algoritmi nuovi, che puntano a riconciliare l’economia e il consumo con il pianeta”. Queste le parole della presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, durante la presentazione dell’European Green Deal, in corso al Parlamento europeo. La presidente ha spiegato che il patto “è difficile, perciò non si realizzerà dall’oggi al domani, ma porterà posti di lavoro migliori e più qualità di vita per tutti gli europei. Serviranno tempo, consenso e solidarietà”.

L’obiettivo di raggiungere un’Europa ad emissione zero è fissato per il 2050, ma nel 2030 dovrebbe esserci una riduzione delle emissioni del 40-50%, il che “prevede una decisione d’impatto precisa per capire dove essere cauti e ambiziosi”. (ITALPRESS)