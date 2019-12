La Roma non sbaglierà di nuovo approccio. Domani all’Olimpico arriva la Spal ultima in classifica, un impegno sulla carta semplice ma dopo quanto accaduto giovedì in Europa League meglio non fidarsi. Col Wolfsberger è arrivato il pari che serviva per qualificarsi ai sedicesimi ma nel post-gara Paulo Fonseca non è stato tenero coi suoi, criticandone l’atteggiamento avuto durante la partita.

Fonseca non si fida della Spal “Avremo il giusto atteggiamento”

“Non voglio più parlarne – il riferimento del tecnico portoghese alla sfida con gli austriaci – Come ho già detto, ma non mi è piaciuto l’atteggiamento. Ma solo in due gare è mancato l’approccio: Samp e Wolfsberger, appunto. Domani è un’altra partita e mi aspetto che la squadra giochi come ha sempre fatto”. Anche perchè la classifica, a detta di Fonseca, non rispecchia il reale valore degli estensi. “Noi abbiamo visto la Spal e sono una buona squadra. Tra le migliori per organizzazione difensiva e difficile da affrontare. I giocatori lo sanno”.