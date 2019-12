E’ ora di tornare a vincere anche in Italia. La Juventus riceve domani l’Udinese all’Allianz Stadium ed è chiamata a ritrovare il successo in campionato dopo il pari casalingo con il Sassuolo e la sconfitta di Roma con la Lazio.

La gara con i friulani arriva tra l’altro a pochi giorni dalla sfida col Bayer Leverkusen e in questa stagione, dopo la Champions, i bianconeri hanno evidenziato qualche difficoltà a rituffarsi in campionato.

Sarri “Vincenti in Italia per essere competitivi in Europa”

“Non è un’opinione, è un riscontro – ammette Maurizio Sarri – Se si ripete due-tre volte di seguito vuol dire che non è più casuale, dobbiamo migliorare da questo punto di vista. È chiaro che le partite di Champions portano via energie nervose. A livello mentale inoltre, inconsciamente, dopo aver vinto tanto in Italia, la testa può magari andare a un obiettivo diverso ma questo lo dobbiamo combattere e se vogliamo essere competitivi in Europa dobbiamo essere vincenti in Italia”.

La gara di Leverkusen ha riproposto il tormentone del tridente Dybala-Ronaldo-Higuain che Sarri non vede dall’inizio ma solo a gara in corso.