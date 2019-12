Governo, Conte: “Pagamenti elettronici alla portata di tutti”

“Il modo migliore per contrastare l’economia sommersa è offrire un ventaglio di possibilità per i pagamenti elettronici, rendendo questi sistemi accessibili a tutti, anche ai miei genitori che sono anziani”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla presentazione del Piano Nazionale per l’Innovazione.

“Dobbiamo avanzare a passi sempre più spediti nella automazione e nella intelligenza artificiale per poter esprimere il primato che abbiamo in tanti campi, a cominciare dal primato culturale”, ha proseguito Conte.

“Vogliamo dare piena attuazione alla cittadinanza digitale, il nostro obiettivo è l’identità digitale e dobbiamo correre per realizzarla al più presto”, ha sottolineato il premier, spiegando che “ridurre la burocrazia può consentire uno sviluppo sostenibile con meno risorse finanziarie”.

“Abbiamo tre miliardi dalla lotta all’evasione che noi destineremo come super bonus nelle tasche dei cittadini. Secondo gli ultimi calcoli arriveremo a far trovare nei conti correnti sino a duemila euro sulla base degli acquisti che si accumuleranno con i pagamenti digitalizzati”, ha poi detto il presidente del Consiglio nel corso del suo intervento alla trasmissione DiMartedì di Giovanni Floris, in onda questa sera su La7.

“Senza andare a gravare sui cittadini onesti – aggiunge – noi ricaveremo un gruzzolo da 100 miliardi dalla lotta all’evasione fiscale. Se ricaveremo questa cifra, una parte potrà essere utilizzata per tagliare tasse per il 20%, il 50%. Non dico che riusciremo a recuperali tutti, ma questo è l’obiettivo che ci proponiamo”. (ITALPRESS)