DS 3 Crossback, personalizzazione e stile scultoreo

Ha conquistato l’ultimo Salone di Parigi e adesso è pronta a stregare anche il mercato italiano. Parliamo della nuova DS 3 Crossback, il nuovo Suv compatto caratterizzato da uno stile scultoreo, energico e con un carattere deciso. DS 3 Crossback è un’auto compatta di soli 4,12 metri. Dimensioni che risultano contrapposte alle grandi ruote di 690 mm, abbinate a generosi cerchi da 18 pollici.

L’altezza dal suolo rialzata consente da un lato di rispondere alle necessità della platea femminile che si sente più protetta da questo tipo di carrozzeria e dall’altro di assecondare i gusti del pubblico in materia di Suv. Ma DS Automobiles, nella progettazione della DS 3 Crossback ha però voluto favorire una certa pulizia estetica. Esempio lampante ne sono la scomparsa di differenti elementi che hanno dato vita ad una scultura plasmata dalla forma piena di materia grezza.

A caratterizzare la linea “delicata” ma d’impatto di questo Suv sono i vetri invisibili, le maniglie delle portiere integrate nella carrozzeria che fuoriescono solo quando serve e l’assenza di antenne sul tetto che sarà possibile personalizzare con le consuete soluzioni “bi-tono” in contrasto con la tinta della carrozzeria.

A caratterizzare il posteriore della DS 3 Crossback è lo spoiler che risulta pronunciato e che allunga il profilo dell’abitacolo assecondando le sue finalità aerodinamiche. La presenza del doppio tubo di scarico cromato simmetrico, invece, è legata alle motorizzazioni. Le fiancate che accennano una leggera bombatura verso il retrotreno danno la sensazione di un’auto ben piantata a terra.

A completare l’estetica della DS 3 Crossback è la presenza di tecnologici gruppi ottici che frontalmente si integrano con una emblematica calandra. Le scie luminose laterali si esprimono in verticale, con la firma luminosa a led che arriva a toccare i tecnologici fari DS Matrix Led Vision. L’accensione della vettura si arricchisce con la presenza di una luce porpora dotata di grande personalità.

L’esterno del Suv si modella in base alle Ispirazioni DS dell’abitacolo, seguendo dettagli specifici che richiamano le firme del cofano e dei sottoporta, finiture anteriori e posteriori in metallo lucido, satinato o nero texturizzato. Personalizzazioni che puntano a uno stile decisamente individuale di DS 3 Crossback, configurabile grazie a 10 tinte tra cui scegliere, con in primo piano il colore Blu Millenium della dream car DS X E-Tense. Tre colori sono invece riservati al tetto, mentre 10 temi per i cerchi ampliano un ventaglio che abbraccia le 5 ispirazioni per gli interni. Si parla infatti di un totale di oltre 2.000 combinazioni possibili.