Pezzali, “San Siro canta Max” registra il sold out e raddoppia

Risultato straordinario per “San Siro canta Max”, il concerto evento di Max Pezzali allo Stadio San Siro di Milano (10 luglio) che registra il tutto esaurito in meno di tre settimane dall’apertura delle vendite. A grande richiesta si aggiunge un nuovo appuntamento previsto per sabato 11 luglio 2020 sempre allo stadio San Siro.

i più grandi successi della sua carriera. Un vero e proprio viaggio musicale per rivivere emozioni e storie che soltanto lui ha saputo raccontare negli anni. ( ITALPRESS Durante i due live, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, l’autore di brani che hanno segnato la storia della musica italiana e coinvolto intere generazioni, ripercorre insieme al pubblicodella sua carriera. Un vero e proprio viaggio musicale per rivivere emozioni e storie che soltanto lui ha saputo raccontare negli anni. (