“Sea Watch ha vinto l’appello al Tribunale civile di Palermo: la Sea Watch 3 è libera”. È quanto si legge nel profilo Twitter dell’Ong tedesca, sottolineando che “dopo più di cinque mesi bloccati in porto a Licata, in provincia di Agrigento, ci stiamo preparando per tornare in mare. La giustizia trionfa sul (ex) decreto Sicurezza”. (ITALPRESS)