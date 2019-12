Vittoria interna di San Antonio nella notte Nba, 11 punti di Belinelli

Successo casalingo per San Antonio nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 18mila spettatori dell’AT&T Center, gli Spurs mettono al tappeto i Brooklyn Nets per 118-105 nonostante i 41 punti di Spencer Dinwiddie, al suo massimo in carriera. Tra i padroni di casa, 11 punti in 26 minuti di impiego per Marco Belinelli.

Va ai Milwaukee Bucks il match di cartello contro i Los Angeles Lakers: termina 111-104 per il quintetto di coach Mike Budenholzer, trascinato dai 34 punti del ‘solito’ Giannis Antetokounmpo; per i californiani, 36 punti di Anthony Davis e settima tripla stagionale di LeBron James (21 punti, 12 rimbalzi, 11 assist). Affermazione in rimonta per Houston Rockets, che si impongono per 122-117 sul parquet dei Los Angeles Clippers con 40 punti di uno scatenato Russell Westbrook.

Serata ‘corsara’ anche per Utah Jazz, che espugna per 111-106 l’impianto di Atlanta Hawks, alla sesta sconfitta consecutiva.

