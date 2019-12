L’Inter prosegue il duello a distanza con la Juventus e riaggancia i bianconeri in testa alla classifica. Dopo due pareggi consecutivi, gli uomini di Conte si sbarazzano del Genoa per 4-0 e mettono ancor più in pericolo la posizione di Thiago Motta sulla panchina del Grifone.

Poker al Genoa, l’Inter riprende la Juve in testa alla classifica

Ai nerazzurri bastano due minuti intorno alla mezz’ora per mettere in discesa il match. Al 31′ è Lukaku a timbrare con un colpo di testa sul preciso cross di Candreva.

Passano pochi secondi e al 33′ il belga si traveste in uomo assist per Gagliardini, al rientro da titolare al centro del campo, a segno con un destro leggermente deviato che non lascia scampo a Radu.

In avvio di ripresa Lukaku si divora la doppietta personale dopo l’erroraccio di Romero ma è protagonista di un bel gesto al 64′, momento in cui lascia la trasformazione di un rigore a Esposito: il classe 2002 ringrazia e non delude, segnando la prima rete in carriera in Serie A.