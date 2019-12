Dopo sei mesi da separato in casa alla Juventus, Mario Mandzukic è pronto a ricominciare da zero. Il centravanti croato, mai utilizzato da Sarri, è in procinto di definire il suo trasferimento in Qatar. Già fissate le visite mediche con la formazione qatariota dell’Al Duhail, dove ritroverà il suo ex compagno in bianconero Mehdi Benatia.

Un’operazione che porterà nelle casse della Juventus una somma che si aggira intorno ai 4,5 milioni di euro. Per l’attaccante, invece, contratto di diciotto mesi, con scadenza fissata per il 30 giugno 2021. Da vedere, adesso, se la Juventus tornerà sul mercato per allargare il parco attaccanti nella sessione di gennaio, dopo l’addio di Mandzukic.