Madonna ha incontrato i genitori del suo toyboy Ahlamalik Williams . L’artista è talmente innamorata che tra i due tira aria di fiori d’arancio. C’è forse un matrimonio in vista?

Madonna incontra i genitori del suo toyboy, tira aria di fiori d’arancio

Circa una settimana fa, l’artista 61 enne e il fidanzato di 26 anni Ahlamalik Williams sono stati fotografati sul balcone di un albergo mentre si abbracciavano. A quanto confermano gli stessi genitori del giovane, il ballerino della compagnia di Madonna sarebbe il nuovo fidanzato della popstar: “Ci ha detto che è così innamorata di lui, che non avremo nulla di cui preoccuparci perché se ne prenderà cura…” rivelano papà e mamma di Ahlamalik al tabloid inglese Mirror.

Sembra infatti che la popstar abbia voluto conoscere i genitori del suo nuovo toyboy Laurie, 55 anni e Drue, 59, entrambi più giovani della loro… futura nuora.

Il ballerino e Madonna starebbero insieme già da parecchi mesi e la loro love story sembrerebbe andare a gonfie vele. Almeno questo è quanto rivelano papà e mamma di Ahlamalik, i quali raccontano di come Madonna abbia detto loro dei suoi piani per creare un futuro con il figlio al termine del tour di Madame X.

Come nei sogni di molte mamme, anche Laurie crede addirittura che i due si sposeranno, mentre papà Drue racconta: “Madonna ha continuato a parlare di quanto ci tenesse a nostro figlio. Ha detto che è intelligente e di grande talento. Ci ha detto che è così innamorata di lui e che non avremo nulla di cui preoccuparci perché se ne prenderà cura…”.

In quanto al divario di età il signor Williams non sembra turbato: “Sappiamo che esiste un enorme divario di età tra i due – 36 anni. Madonna ha persino due anni più di me. Ma ho detto a mio figlio che l’amore non ha una fascia d’età. Gli ho chiesto come si sente con lei e lui mi ha detto che non è mai stato più felice”.

E Laurie ha dichiarato: “Siamo entrambi grandi fan di Madonna, ma ci preoccupiamo per lui e ovviamente non vogliamo che si faccia male. Ma credo che Madonna rimarrà con lui a causa del talento che ha. Oltre che ballerino, è anche un cantautore. L’abbiamo incontrata dopo uno spettacolo ed è stato incredibile. La prima cosa che mi ha detto è stata: “Non è stato fantastico?” Non si sa mai, potrebbero sposarsi”.