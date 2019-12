Scarzella lancia l’arco verso Tokyo “Vogliamo riscattare Rio”

“A Tokyo2020 vogliamo riscattare Rio2016, un’Olimpiade per noi sofferta”. Questa la speranza di Mario Scarzella, presidente del tiro con l’arco azzurro che chiude il 2019 con due carte olimpiche al sicuro e ben sette carte paralimpiche su dieci già in tasca. Notizie positive, ma anche qualche rimpianto: le due squadre olimpiche non hanno ancora conquistato il pass per il Giappone. “È stato un anno particolare – racconta Scarzella nel forum organizzato nella sede romana dell’Italpress – con risultati eclatanti ed altri meno positivi. Se devo dare un Oscar, premio Mauro Nespoli: ha ottenuto la carta olimpica ed è stato eletto migliore atleta dei Giochi Olimpici Europei. A Tokyo può salire sul podio. Nell’olimpico però manca ancora la qualificazione delle due squadre, per noi molto importante: stiamo lavorando duramente per questo obiettivo e anche per inseguire l’en plein di qualificati nel paralimpico, dove abbiamo già ottenuto sette carte su dieci”. Del resto l’Italia ha già dimostrato in passato di potersela giocare con chiunque: “A Rio eravamo a un passo dalla finale per l’oro con le ragazze e ci siamo dovuti accontentare del legno: ci è rimasto l’amaro in bocca – conclude Scarzella – ma siamo tornati a casa con la consapevolezza di poter lottare ad armi pari con tutti”.