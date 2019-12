Ibrahimovic ha detto sì. Il Milan è pronto a piazzare il grande colpo di mercato della sessione invernale. Ibra, svincolatosi dal Los Angeles Galaxy, è vicinissimo alla firma sul contratto che lo porterà a tornare in rossonero. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, l’accordo potrebbe essere formalizzato già in serata o al massimo domani. Una novità importante per il Milan, in un momento nero dopo la pesantissima sconfitta subita a Bergamo contro l’Atalanta.

Restano da limare soltanto gli ultimi dettagli. Dopo quasi otto anni, Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare a illuminare San Siro. Un regalo di Natale per Stefano Pioli, messo in discussione alla luce degli ultimi risultati negativi.