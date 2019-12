È l’ora della ricreazione al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla. Il 3 e il 4 gennaio, il mattatore della televisione italiana, Flavio Insinna, suona la campanella più allegra di sempre con il suo spettacolo “La macchina della felicità (e la sua piccola orchestra)”.

Flavio Insinna e la sua Macchina della felicità al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla

Il nuovo anno al Teatro Donnafugata ha tutto un altro suono: è quello della campanella della ricreazione che fa subito allegria.

Il 3 e il 4 gennaio, alle ore 20.30, il teatro ibleo festeggerà il nuovo anno in compagnia dell’esilarante Flavio Insinna e della sua Macchina della felicità.

Quaderni in aria e via fuori dall’aula verso quei minuti di libertà tra una lezione e l’altra: chi non ricorda quella sensazione di pura felicità al suono della campanella della ricreazione, ancora adesso, al solo pensiero del suo suono squillante, si prova una festante spensieratezza che fa ritornare tutti un po’ bambini.

Sarà una vera ricreazione lo spettacolo di Insinna, il grande mattatore della televisione italiana, tra comicità, racconti e canzoni suonate dalla piccola orchestra che lo segue in questo esilarante spettacolo.

Intrecciato alla trama dell’omonimo romanzo scritto dallo stesso Flavio, lo show è scandito dalla storia d’amore tra i due protagonisti Laura e Vittorio che accompagneranno il pubblico tra risate e anche riflessioni a partire da una provocazione che l’artista, che in scena è un simpatico Pierino, un po’ cresciutello, ma sempre birbante, lancerà a tutta la platea: “Chi di voi è felice? Chi è felice alzi la mano!”. Le risposte saranno le tappe di un lungo viaggio alla ricerca della vera felicità.

La regia è di Flavio Insinna, direzione musicale e pianoforte sono di Flavio Insinna e Angelo Nigro, la piccola orchestra è composta da Letizia Liberati alla voce, Vincenzo Presta al sax, Giuseppe Venezia al contrabbasso e Saverio Petruzzellis alla batteria.

Gli spettacoli saranno anticipati da un AperiTeatro a cura di FarEventi.

Per informazioni: sito www.teatrodonnafugata.it o la pagina facebook. Prenotazioni 334.2208186.